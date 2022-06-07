В России упали продажи куриного мяса

В России снизились продажи куриного мяса, подсчитали эксперты. Среди причин называют закрытие McDonald's и падение цен на свинину.

Часть вины даже перекладывают на холодный май, ведь из-за этого россияне не поехали на шашлыки. О том, куда теперь девать продукцию птицефабрик и что будет с ценами, – в эфире телеканала Москва 24.