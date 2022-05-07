До 25 тысяч рублей в месяц смогут экономить обладатели льготной ипотеки

Обладатели льготной ипотеки смогут экономить до 25 тысяч рублей в месяц, по расчетам экспертов.

С мая квартиру в новостройке можно взять в кредит под 9% вместо 12%. При этом размер первоначального взноса остался прежним – не ниже 15%.

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