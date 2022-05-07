Сезон продаж на московских трассах в майские праздники открыли продавцы мороженого

Продавцы мороженого в майские праздники открыли сезон продаж на обочинах и трассах.

Однако покупать такое мороженое опасно, так неизвестны условия и сроки его хранения. Кроме того, продавцы мешают проезду и создают опасные ситуации на дорогах, передвигаясь между машин.

При этом таких предпринимателей не первый год можно встретить на МКАД и почти на всех выездах из города по выходным.

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