Экономисты прогнозируют дальнейшее укрепление рубля

С середины марта рубль укрепляется по отношению к доллару и евро. По прогнозам экономистов, эта тенденция продолжится и в ближайшее время.

Значит ли это, что сейчас можно купить доллары или евро по выгодному курсу? И что происходит с ценниками в магазинах? Какие товары подешевели и на сколько? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.