Москвичи стали чаще перекусывать фастфудом. По данным аналитиков, за последние два месяца оборот и количество заказов у сетей быстрого питания выросли на 16%.

Тенденцию связывают и с уходом некоторых крупных участников рынка, и с желанием сэкономить. Иногда пообедать фастфудом выходит дешевле, чем приготовить что-то самому.

Сколько тратят москвичи на еду? И действительно ли рестораторы фиксируют повышенный спрос на бургеры и пиццу? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.