Москвичам рассказали, как изменились цены на сосиски

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Ценные кадры". Каждую неделю для жителей столицы будут отслеживать, как меняется стоимость тех или иных продуктов в магазинах. В этот раз были проанализированы цены на сосиски "Молочные".

В "Пятерочке" в конце апреля они стоили 319,99 рубля, а сейчас – 199,99 рубля. В "Перекрестке" цена не изменилась – 329 рублей.

Самая выгодная стоимость оказалась в "Азбуке Вкуса". Там уже несколько недель упаковка молочных сосисок стоит 298 рублей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.