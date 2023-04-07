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Экономика

Курс доллара и евро обновили максимальные показатели за год

Курс доллара и евро обновили максимальные показатели за год

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Курс доллара и евро 7 апреля обновили максимальные показатели за год. Так, доллар поднялся выше 83 рублей, а евро – больше 91 рубля.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал, что в ближайшие несколько дней рост курса доллара и евро остановится и произойдет корректировка. По его словам, ближайшие дня два продлится рост курса валют, потом начнется корректировка. Он отметил, что не стоит ожидать сильного падения курса иностранных валют.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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