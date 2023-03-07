Эксперты прокомментировали рост цен на огурцы и помидоры

Огурцы и помидоры подорожали в несколько раз за считанные недели в России. Эксперты видят причины подобной ситуации в инфляции и нарушении логистических цепочек поставок.

Отмечается, что похожая ситуация сложилась и в других странах. Например, в Великобритании огурцы исчезли из магазинов, а на Филиппинах лук продают по 12 долларов за килограмм.

Что будет с ценами на овощи? Сколько теперь стоит приготовить салат? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.