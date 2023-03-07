Эксперты назвали причину повышения цен на огурцы и помидоры в России

Цены на огурцы и помидоры бьют рекорды в России. Эксперты заявили, что причиной стала инфляция. Овощи подорожали в несколько раз за считанные недели.

Похожая ситуация есть и в других странах. Например, в Великобритании огурцы вообще исчезли из магазинов. А на Филиппинах лук продают по 12 долларов за килограмм.

Что будет с ценами на овощи? И сколько теперь стоит приготовить салат? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.