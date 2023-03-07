Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11:45

Экономика

Эксперты назвали причину повышения цен на огурцы и помидоры в России

Эксперты назвали причину повышения цен на огурцы и помидоры в России

Объем биржевых операций с китайской валютой составил почти 1,5 трлн рублей в феврале

В РФ продлили ограничения на выдачу наличной иностранной валюты

Центробанк продлил действие лимитов на снятие наличной иностранной валюты

Новости часа: ЦБ РФ продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты

ЦБ РФ продлил на полгода ограничения на снятие наличной иностранной валюты

"Торги Москвы": как изменился портал поставщиков за 10 лет

Новости часа: "Победа" планирует начать полеты в Узбекистан 21 апреля

Товарооборот между Россией и ОАЭ вырос почти на 70% в 2022 году

Россияне стали вдвое чаще гасить кредиты досрочно

Цены на огурцы и помидоры бьют рекорды в России. Эксперты заявили, что причиной стала инфляция. Овощи подорожали в несколько раз за считанные недели.

Похожая ситуация есть и в других странах. Например, в Великобритании огурцы вообще исчезли из магазинов. А на Филиппинах лук продают по 12 долларов за килограмм.

Что будет с ценами на овощи? И сколько теперь стоит приготовить салат? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикавидеоИван ЕвдокимовЕлизавета ЯкушеваВиктория Жильцова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика