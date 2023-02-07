Новости часа: глава "Росатома" прокомментировал возможность сотрудничества с Украиной

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сотрудничество с Украиной при нынешнем режиме невозможно. Об этом заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.

Часть аэропортов Турции обслуживает только гуманитарные рейсы. Об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Российские спортсмены скоро вернутся на международную арену. Такое заявление сделал министр спорта РФ Олег Матыцин.