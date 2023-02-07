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Экономика

Новости часа: глава "Росатома" прокомментировал возможность сотрудничества с Украиной

Новости часа: глава "Росатома" прокомментировал возможность сотрудничества с Украиной

Новости часа: пять человек пострадали при обстреле Кировского района Донецка

Магазин Yves Rocher выставили на продажу на Тверской улице в Москве

"Актуальный репортаж": в России подорожали телевизоры

Флагманский магазин Yves Rocher выставили на продажу в столице

Российские банки начали тестировать NFC-стикеры

Флагманский магазин Yves Rocher в Москве выставили на продажу

Белорусскую IKEA планируют открыть в Москве

Подозрительные банковские переводы планируют замораживать на два дня

В Евросоюзе сделали исключения из потолка цен на нефтепродукты из России

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сотрудничество с Украиной при нынешнем режиме невозможно. Об этом заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.

Часть аэропортов Турции обслуживает только гуманитарные рейсы. Об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Российские спортсмены скоро вернутся на международную арену. Такое заявление сделал министр спорта РФ Олег Матыцин.

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