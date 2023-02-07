Подозрительные банковские переводы планируют замораживать на два дня. Это значит, что такие транзакции будут ставить на паузу и дополнительно проверять. Такой законопроект подготовили в Центробанке.

Его могут принять в первом чтении уже в ближайшее время. По словам специалистов, эти меры защитят от мошенников, ведь многим людям нужно время на осмысление ситуации – кому и за что они переводят деньги. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.