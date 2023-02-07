В Евросоюзе сделали исключения из потолка цен на нефтепродукты из России

Евросоюз исключил из санкций нефтепродукты, произведенные из российской нефти вне России. Также ЕС отменит потолок цен при поставках углеводородов из РФ в третьи страны. Об этом сообщила газета "Коммерсант".

Как следует из пояснений Еврокомиссии, потолок цен также не будет действовать при смешивании российских нефтепродуктов и продукции из других стран. Так что европейские провайдеры смогут страховать и транспортировать такое сырье.

Евросоюз с 5 декабря 2022 года запретил импорт российской нефти по морю, а также установил потолок цен в размере 60 долларов за баррель. С 5 февраля действуют аналогичные санкции для российских нефтепродуктов. К ограничениям присоединились также страны G7 и Австралия.

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