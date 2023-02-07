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Экономика

В Евросоюзе сделали исключения из потолка цен на нефтепродукты из России

В Евросоюзе сделали исключения из потолка цен на нефтепродукты из России

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Евросоюз исключил из санкций нефтепродукты, произведенные из российской нефти вне России. Также ЕС отменит потолок цен при поставках углеводородов из РФ в третьи страны. Об этом сообщила газета "Коммерсант".

Как следует из пояснений Еврокомиссии, потолок цен также не будет действовать при смешивании российских нефтепродуктов и продукции из других стран. Так что европейские провайдеры смогут страховать и транспортировать такое сырье.

Евросоюз с 5 декабря 2022 года запретил импорт российской нефти по морю, а также установил потолок цен в размере 60 долларов за баррель. С 5 февраля действуют аналогичные санкции для российских нефтепродуктов. К ограничениям присоединились также страны G7 и Австралия.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Санкции
экономикавидеоКристина КурумаИван Лозовой
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