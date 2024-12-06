Россельхознадзор опроверг информацию о запрете на ввоз мандаринов из Абхазии

Россия не вводила никаких запретов на ввоз мандаринов из Абхазии. Информацию, которую распространили некоторые СМИ, опровергли в Россельхознадзоре.

Исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба якобы заявил, что в цитрусовых обнаружили вредителей и досмотр грузовиков с абхазскими мандаринами усилили. Из-за этого скопилась очередь из машин на границе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.