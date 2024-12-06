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06 декабря, 23:45

Экономика

Россельхознадзор опроверг информацию о запрете на ввоз мандаринов из Абхазии

Россельхознадзор опроверг информацию о запрете на ввоз мандаринов из Абхазии

Россельхознадзор не подтвердил запрет на ввоз мандаринов из Абхазии

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Россия не вводила никаких запретов на ввоз мандаринов из Абхазии. Информацию, которую распространили некоторые СМИ, опровергли в Россельхознадзоре.

Исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба якобы заявил, что в цитрусовых обнаружили вредителей и досмотр грузовиков с абхазскими мандаринами усилили. Из-за этого скопилась очередь из машин на границе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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