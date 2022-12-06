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Новости

06 декабря, 18:00

Общество

Новости часа: затор из танкеров у берегов Турции задерживает 18 млн баррелей нефти – СМИ

Новости часа: затор из танкеров у берегов Турции задерживает 18 млн баррелей нефти – СМИ

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Затор из танкеров у берегов Турции задерживает 18 миллионов баррелей нефти. Об этом написал Bloomberg.

План по ремонту 500 километров дорог в новых регионах РФ будет перевыполнен. Такое заявление сделал вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Более 80 ярмарок подготовили в Подмосковье к новогодним праздникам. Об этом рассказали в Минкультуры и туризма.

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