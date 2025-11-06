Россияне стали меньше пользоваться кредитными картами. Аналитики отметили, что их число у жителей страны снизилось впервые в современной истории.

В последние годы каждый квартал банки выдавали в среднем от 5 до 7 миллионов кредитных карт. В конце 2024 года выдачи начали снижаться. Это связывают в том числе с высокой ключевой ставкой Центробанка.

Количество кредитных карт на руках у россиян сокращается второй месяц подряд, и ожидается, что эта тенденция сохранится до конца 2025 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.