06 ноября, 19:15

Экономика

Россияне стали меньше пользоваться кредитными картами

Россияне стали меньше пользоваться кредитными картами

Россияне стали меньше пользоваться кредитными картами. Аналитики отметили, что их число у жителей страны снизилось впервые в современной истории.

В последние годы каждый квартал банки выдавали в среднем от 5 до 7 миллионов кредитных карт. В конце 2024 года выдачи начали снижаться. Это связывают в том числе с высокой ключевой ставкой Центробанка.

Количество кредитных карт на руках у россиян сокращается второй месяц подряд, и ожидается, что эта тенденция сохранится до конца 2025 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Екатерина Фоменко

