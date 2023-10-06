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06 октября, 12:15

Экономика

Эксперты предсказали возможный рост доллара до 113 рулей до конца 2023 года

Эксперты предсказали возможный рост доллара до 113 рулей до конца 2023 года

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Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 100 рублей

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Доллар снова дорожает. Утром в пятницу, 6 октября, валюта США превысила отметку в 101 рубль впервые с 14 августа и приблизилась к максиму 2023 года.

В настоящее время цена за доллар немного упала и составляет 100 рублей 60 копеек. Эксперты говорят, что до конца 2023 года он может вырасти до 113 рублей, что приведет к падению объемов импорта и дальнейшему росту цен. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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