В правительстве РФ утвердили меры для стабилизации цен на топливо

В правительстве РФ утвердили дополнительные меры, чтобы стабилизировать цены на топливо. Для прекращения "серого" экспорта с 1 октября вводится заградительная пошлина на нефтепродукты – 50 тысяч рублей за тонну для поставщиков, которые покупают продукты для перепродажи.

Для НПЗ увеличили долю продажи дизеля и бензина на бирже. Его приобретают независимые АЗС. Конкуренция снижает риски сговора. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.