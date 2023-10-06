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06 октября, 09:45

Экономика

В правительстве РФ утвердили меры для стабилизации цен на топливо

В правительстве РФ утвердили меры для стабилизации цен на топливо

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В правительстве РФ утвердили дополнительные меры, чтобы стабилизировать цены на топливо. Для прекращения "серого" экспорта с 1 октября вводится заградительная пошлина на нефтепродукты – 50 тысяч рублей за тонну для поставщиков, которые покупают продукты для перепродажи.

Для НПЗ увеличили долю продажи дизеля и бензина на бирже. Его приобретают независимые АЗС. Конкуренция снижает риски сговора. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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