14:30Политика
Новости часа: Владимир Путин заявил об уровне инфляции в РФ
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Инфляция в РФ опустилась до 13,5%, в ряде европейских стран она выше. Об этом заявил Владимир Путин.
РФ уведомили по дипканалам о том, что ее не будут привлекать к расследованию ЧП на "Северных потоках". Об этом рассказал пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Туроператоры и отельеры будут оперативно возвращать средства мобилизованным. Это заявление сделал Ростуризм.
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