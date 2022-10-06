Новости часа: Владимир Путин заявил об уровне инфляции в РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Инфляция в РФ опустилась до 13,5%, в ряде европейских стран она выше. Об этом заявил Владимир Путин.

РФ уведомили по дипканалам о том, что ее не будут привлекать к расследованию ЧП на "Северных потоках". Об этом рассказал пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Туроператоры и отельеры будут оперативно возвращать средства мобилизованным. Это заявление сделал Ростуризм.