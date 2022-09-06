Компания "Вкусно – и точка" смогла найти поставщиков для картофеля фри

Картофель фри снова возвращается. Компания "Вкусно – и точка" смогла найти поставщиков необходимого сорта картофеля. В течение сентября флагманское блюдо снова появится в меню ресторанов. Правда, ломтики будут чуть крупнее.

Возобновить работы в полном объеме планирует и сеть Stars Coffee. В течение сентября должны открыться все 130 кафе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.