Компания H&M опровергла закрытие магазинов в РФ 30 ноября

В компании H&M опровергли закрытие магазинов 30 ноября. Об этом ранее сообщали СМИ со ссылкой на сотрудников холдинга.

Как сообщили в пресс-службе, магазины будут открыты до тех пор, пока не распродадут большую часть стока. А процесс закрытия будет проходить поэтапно.

Сейчас магазины работают, но клиенты жалуются, что выбор небольшой, а размеров осталось мало. В первые дни после возобновления работы в очередях можно было простоять несколько часов.

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