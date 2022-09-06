Картофель фри появится во всех заведениях "Вкусно – и точка" в течение сентября

В рестораны "Вкусно – и точка" возвращается картофель фри. Флагманское блюдо сети появится в меню во всех заведениях в течение сентября. Компания смогла найти поставщиков необходимого сорта картофеля. Однако ломтики могут быть крупнее.

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