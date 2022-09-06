Картофель фри вернется в рестораны "Вкусно – и точка" в течение сентября

В рестораны "Вкусно – и точка" возвращается картофель фри. Флагманское блюдо сети появится в меню во всех заведениях в течение сентября. Компания смогла найти поставщиков необходимого сорта картофеля. Однако ломтики могут быть крупнее.

О возобновлении работы в полном объеме заговорила и сеть Stars Coffee. В этом месяце должны открыться все 130 кафе.

Значит ли это, что общепит полностью восстановился после ухода с рынка европейских компаний? Не выросли ли цены и изменился ли вкус? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.