H&M окончательно закроет магазины в РФ 30 ноября – СМИ

Магазины H&M полностью закроют в России 30 ноября. Об этом заявили СМИ со ссылкой на сотрудников сети.

Еще две недели у них будет на сбор остатков товара и оборудования. Пока компания распродает содержимое складов. Если в первые дни ажиотаж был огромный, то теперь интерес поутих, да и размеров осталось мало. В некоторых магазинах полки полупустые.

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