В Минфине РФ хотят поддерживать материально только безработных из малоимущих семей. Новую схему предложили в Научно-исследовательском финансовом институте ведомства.

Это значит, что пособия будут назначать не при регистрации гражданина как безработного, а только если его семью признают малоимущей. В иных случаях, по мнению экспертов, получение безработными выплат не побуждает их к активному поиску работы.

По данным Росстата, безработица в России, начиная с мая, остается на историческом минимуме в 3,9%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.