Камчатский регион стал первым в рейтинге по доле расходов населения на ЖКХ. Исследование провели РИА Новости.

В Камчатском крае граждане в среднем ежемесячно платят за коммуналку 14% из всех потребительских расходов. Чуть меньше люди отдают в Карелии и Магаданской области. А самые скромные запросы у коммунальщиков в Дагестане – 5,6%.

В Москве же, посчитали эксперты, на коммуналку уходят тоже приличные деньги. В 2021 году средняя семья ежемесячно платила за услуги ЖКХ более 10 тысяч рублей. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.