Стоимость алюминия побила 10-летние максимумы на фоне событий в Гвинее

Стоимость алюминия на новостях о событиях в Гвинее поднялась до 2 761 доллара за тонну, что превысило максимум 2011 года, следует из данных торгов.

На Гвинею приходится 20% мировой добычи бокситов – это такая горная порода, сырье для производства алюминия.

Гвинея соперничает с Австралией как основной поставщик бокситов в Китай, который является крупнейшим в мире потребителем алюминия, пишет Bloomberg. По данным правительства Гвинеи, в прошлом году страна отгрузила 84,2 миллиона тонн бокситов. В Китай пошла большая часть этого объема. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.