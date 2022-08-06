Центробанк объявил о планах ускорить процесс девалютизации в России. Что это такое и смогут ли россияне прожить без долларов в евро?

Какие сейчас есть альтернативы доллару и евро? И есть ли смысл вкладываться в эти валюты? Ответы на эти и другие актуальные экономические вопросы подготовил экономический обозреватель Константин Цыганков.