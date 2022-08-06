Экономист рассказал о ситуации с ценами на недвижимость

Россияне выстроились в очередь за льготной ипотекой. С момента расширения программы подано уже более двух с половиной тысяч заявок на строительство собственных домов. Спросом пользуются и новостройки в Москве и ближнем подмосковье.

Что происходит с ценами на недвижимость, и стоит ли сейчас покупать квартиру – в сюжете телеканала Москва 24.