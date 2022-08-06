Сеть кофеен Starbucks ждет ребрендинг. После перепродажи ее собираются переименовать в Starbox. Еще один вариант – Stars.

На каком именно названии остановится, будут решать новые владельцы американских кофеен – бизнесмен Пинский и рэпер Тимати. Они уже говорили, что и название, и логотип будут напоминать прежние, чтобы сохранить узнаваемость бренда. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.