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Экономика

ЦБ не видит рисков финансовой стабильности в текущем ослаблении рубля

ЦБ не видит рисков финансовой стабильности в текущем ослаблении рубля

Новости часа: Песков прокомментировал колебания курса рубля

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Центробанк не видит рисков финансовой стабильности в текущем ослаблении рубля. Если они будут, то регулятор готов вмешаться в ситуацию, заявила глава ведомства Эльвира Набиуллина, комментируя ситуацию на бирже.

Утром 6 июля доллар стоил 93 рубля, а евро – выше 102 рублей. В ЦБ говорят, что рубль находится под давлением динамики внешней торговли. Она во многом определяет движение курса. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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