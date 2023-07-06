ЦБ не видит рисков финансовой стабильности в текущем ослаблении рубля

Центробанк не видит рисков финансовой стабильности в текущем ослаблении рубля. Если они будут, то регулятор готов вмешаться в ситуацию, заявила глава ведомства Эльвира Набиуллина, комментируя ситуацию на бирже.

Утром 6 июля доллар стоил 93 рубля, а евро – выше 102 рублей. В ЦБ говорят, что рубль находится под давлением динамики внешней торговли. Она во многом определяет движение курса. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.