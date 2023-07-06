Новости часа: глава "Сбера" заявил, что рубль будет укрепляться

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Курс рубля находится не на оптимальном уровне, российская валюта будет укрепляться. Об этом рассказал глава "Сбера" Герман Греф.

Москвичей просят быть аккуратнее из-за жары: не проводить много времени на солнце, пить воду и носить светлую одежду. Это сообщение комплекса городского хозяйства.

В РФ почти на 60% выросло число ДТП с электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности. Об этом заявили в ГИБДД.