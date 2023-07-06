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12:45

Общество

Новости часа: глава "Сбера" заявил, что рубль будет укрепляться

Новости часа: глава "Сбера" заявил, что рубль будет укрепляться

Новости часа: Собянин сообщил о поставке 40 вагонов "Москва-2020" столичному метро

Новости часа: Собянин рассказал о поддержке участников СВО после их возвращения домой

Курс евро поднялся выше 102 рублей впервые с марта 2022 года

В РФ могут ввести квоты на экспорт бензина

Новости часа: нефтебаза загорелась в Макеевке после обстрела ВСУ

Курс доллара поднялся выше 91 рубля впервые с 28 марта 2022 года

"Актуальный репортаж": потери бизнеса из-за протестов во Франции оценили в 1 млрд евро

Новости часа: в России сохраняется зависимость от поставок ряда импортных лекарств

Собянин рассказал о внедрении протестированных решений Московского инновационного кластера

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Курс рубля находится не на оптимальном уровне, российская валюта будет укрепляться. Об этом рассказал глава "Сбера" Герман Греф.

Москвичей просят быть аккуратнее из-за жары: не проводить много времени на солнце, пить воду и носить светлую одежду. Это сообщение комплекса городского хозяйства.

В РФ почти на 60% выросло число ДТП с электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности. Об этом заявили в ГИБДД.

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