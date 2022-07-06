Новости последнего часа: СМИ заявили, что хакеры совершили атаку на сайт IKEA

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сайт IKEA в России атаковали хакеры. В течение двух дней проблему попробуют решить, рассказали СМИ.

На пяти улицах и двух набережных в центре Москвы скоростной режим снизят до 30–50 километров в час. Об этом сообщили в ЦОДД.

Число случаев оспы обезьян в мире достигло шести тысяч. Об этом заявила ВОЗ.