Новости последнего часа: не менее 600 автомобилей "Москвич" соберут до конца 2022 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Не менее 600 автомобилей "Москвич" соберут до конца года. Треть из них будет электромобилями, заявила столичная мэрия.

Госдума ужесточила наказание за опасное вождение. Тем, кто ездит без прав, будет грозить до года колонии.

До восьми баллов обещают вечером на московских дорогах. Об этом предупредили в ЦОДД.