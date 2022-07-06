Владелец сети KFC продаст бизнес в РФ

Владелец сети ресторанов KFC ведет переговоры о продаже бизнеса в России. Об этом сообщили в компании. После завершения сделки Yum! Brands полностью покинет российский рынок.

В июне компания передала франшизу Pizza Hut местному оператору, который начал ребрендинг заведений. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.