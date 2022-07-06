Владелец сети ресторанов KFC продаст свой бизнес и уйдет из России

Владелец сети KFC начал переговоры о продаже бизнеса в РФ. Об этом сообщили в компании.

После сделки Yum! Brands полностью уйдет из страны. В июне компания передала франшизу Pizza Hut местному оператору, который начал ребрендинг заведений. О ситуации с продажей ресторанов KFC – в эфире телеканала Москва 24.