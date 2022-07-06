IKEA вновь приостановила распродажу на своем сайте

Первые счастливчики все же смогли сделать заказы в IKEA, но не привычным способом, а через форму на сайте. Однако такой вариант был доступен недолго. В данный момент на главной странице сайта написано, что прием заявок приостановлен, обрабатывают уже поступившие.

При этом российские покупатели уже ищут замену уходящим шведам. Например, в Москве планируют открыть магазины питерской сети. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.