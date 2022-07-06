Форма отправки заявки на покупку товаров в IKEA не работает

Сайт российского подразделения товаров для дома IKEA предложил приобретать товары на онлайн-распродаже через заявки, но форма их отправки не работает, сообщает РИА Недвижимость.

При попытке заполнить заявку на сайте указывается, что автор формы уже закончил сбор данных и закрыл эту форму.

Сайт и call-центр IKEA работают со сбоями с ночи вторника, 5 июля, когда в России началась финальная онлайн-распродажа товаров ретейлера. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.