6 июля в пресс-центре МИЦ "Известия" прошел круглый стол на тему "Хамон и пармезан по-русски: как санкции изменили предпочтения россиян".
Перед журналистами выступили:
- директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин;
- учредитель и президент агропродовольственного фонда "СВОЁ" Андрей Даниленко;
- председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев (онлайн);
- директор по коммерческим закупкам розничной сети Екатерина Лобанова (онлайн);
- директор центра развития потребительского рынка "Сколково" Илья Ломакин-Румянцев (онлайн);
- директор по аграрной политике НИУ ВШЭ Евгения Серова (онлайн).