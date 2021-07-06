6 июля в пресс-центре МИЦ "Известия" прошел круглый стол на тему "Хамон и пармезан по-русски: как санкции изменили предпочтения россиян".

Перед журналистами выступили:



директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин;

учредитель и президент агропродовольственного фонда "СВОЁ" Андрей Даниленко;

председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев (онлайн);

директор по коммерческим закупкам розничной сети Екатерина Лобанова (онлайн);

директор центра развития потребительского рынка "Сколково" Илья Ломакин-Румянцев (онлайн);

директор по аграрной политике НИУ ВШЭ Евгения Серова (онлайн).