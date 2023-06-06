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14:30

Экономика

Производство косметики в Москве выросло почти в два раза после введения санкций

Производство косметики в Москве выросло почти в два раза после введения санкций

Черешню из Мелитополя привезут в столицу уже в июне

Производство косметики в столице выросло почти в два раза

Производство косметики в Москве выросло почти в два раза

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Столичные предприятия произвели 40 миллионов упаковок лосьонов и кремов – и это только за 2023 год. Объем производства косметики и парфюмерии в столице вырос почти вдвое.

Как говорят эксперты, на положительную статистику повлияли санкции. После ухода зарубежных брендов московские фабрики стали открывать дополнительные линии и расширять ассортимент. Помогает им в этом и город. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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