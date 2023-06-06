Производство косметики в Москве выросло почти в два раза после введения санкций

Столичные предприятия произвели 40 миллионов упаковок лосьонов и кремов – и это только за 2023 год. Объем производства косметики и парфюмерии в столице вырос почти вдвое.

Как говорят эксперты, на положительную статистику повлияли санкции. После ухода зарубежных брендов московские фабрики стали открывать дополнительные линии и расширять ассортимент. Помогает им в этом и город. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.