Продавцы заявили об уменьшении запасов LEGO в российских магазинах

В Москве закрывают часть магазинов LEGO. Продавцы сообщили, что запасов на складах все меньше, а поставок нет уже три месяца.

Однако эксперты уверены, что без любимого конструктора дети и фанаты не останутся. У него есть аналоги – они абсолютно идентичны и производятся в РФ, а также в соседних странах.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.