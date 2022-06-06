Банк России понизил курсы доллара и евро на 7 июня

Центробанк РФ понизил курсы доллара и евро до 61,11 и 64,87 рубля.

Третья "Российская креативная неделя" пройдет в Москве в июле. Об этом сообщили в мэрии города.

Минцифры РФ с помощью новой системы мониторинга обнаружило девять тысяч мошеннических сайтов.