Объем производства фермерских вин в РФ в 2022 году может вырасти в два раза

Объем производства фермерских вин в России в этом году может вырасти в два раза, об этом заявил в Минпромторге. При этом цены за последний год поднялись в среднем на 11%, что ниже темпов инфляции.

Иностранные производители потесниться могут, но не хотят. За последний месяц импортеры даже снизили цены на фоне укрепления рубля.

О том, стало ли на полках больше отечественной продукции и какой прогноз по зарубежной, – в эфире телеканала Москва 24.