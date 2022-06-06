Zara и Bershka сократят число магазинов в Москве

Zara, Bershka и другие бренды испанского концерна освобождают помещения в Москве. Пока не все, а только некоторые магазины.

Договоры аренды, которую они исправно платили все эти месяцы, расторгают. О том, что теперь будет с сотрудниками, которых испанцы обещали поддерживать, – в эфире телеканала Москва 24.