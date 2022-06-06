Компания McDonald's возобновила прием сотрудников на работу

Обновленный McDonald’s начал прием сотрудников на работу. Объявления о поиске сотрудников появились сразу на нескольких ресторанах в столице. При этом до сих пор официально неизвестно, как они будут называться и когда откроются.

Около десяти заявок с вариантами подали в Роспатент. Пока есть информация только о том, что несколько точек начнут работу 12 июня. Очевидцы сообщили, что за закрытыми дверями уже собираются сотрудники. Они еще одеты в старую форму.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.