Названа стоимость персиков в Москве

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "А я вам покажу, откуда". В ней телезрителям рассказывают, из каких стран в Москву везут сезонные продукты и сколько они стоят.

Например, приобрести персики можно на Рогожском рынке. Там продаются плоды из Узбекистана и Испании. Цена начинается от 750 рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.