Несколько магазинов Lego приостановили работу в России

В России начали закрываться магазины Lego. Как сообщил ретейлер Inventive Retail Group, это связанно с отсутствием поставок. Интернет-магазин пока работает.

Прекратили ли работать столичные точки? Есть ли замена легендарному конструктору? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.