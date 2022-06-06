Рубль укрепился к евро на Мосбирже

На Мосбирже открылись валютные торги. Рубль немного укрепляется к евро и дешевеет по отношению к доллару.

За единицу американской валюты дают 61,8 рубля, евро стоит 65,5 рубля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

