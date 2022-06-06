В России бывший McDonald's возобновил прием сотрудников на работу. Объявления о поиске соискателей заметили на нескольких ресторанах в Москве.

Ранее стало известно, что российские версии ресторана откроются в течение двух месяцев. На "Пушкинской" обещают открыть уже 12 июня.

Название пока держат в секрете. Как ранее сообщалось, из него уберут желтую букву "М" и приставку "мак", а в меню, как ожидается, можно будет найти знакомые позиции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.