Недельная инфляция в России с 23 по 29 апреля замедлилась до 0,21%

Недельная инфляция в РФ с 23 по 29 апреля замедлилась до 0,21%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Курс доллара по итогам пятницы, 6 мая, вырос до 69,4 рубля, евро – до 73,25 рубля. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

Shell остановит работу своих АЗС в России для их продажи новому владельцу.

