Минпромторг опубликовал список товаров для параллельного импорта

Минпромторг включил в список параллельного импорта иномарки, технику Apple, Samsung и Nokia.

Центробанк РФ на 7–11 мая повысил курсы доллара и евро до 67,38 рубля и 71,1 рубля соответственно.

Праздничные мероприятия ко Дню Победы пройдут 6–9 мая в московском транспорте. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.